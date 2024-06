Escono dal sentiero e restano bloccati a oltre 2mila metri: recuperati due giovani escursionisti

PORDENONE - Sono stati recuperati poco prima delle 16 di sabato 22 giugno, i due escursionisti rimasti bloccati a quota 2200 sotto Cima Centenere. Si tratta di due giovani 21enni del pordenonese.



Sul posto si è portato l'elisoccorso regionale che, non avendo i due alcun problema sanitario, è prima atterrato al campo base facendo sbarcare il medico e l'infermiere e imbarcando due tecnici della stazione Valcellina del Soccorso Alpino, e poi ha effettuato il loro recupero, uno alla volta con il verricello. Dal velivolo era stato calato il tecnico di elisoccorso che, assicurandoli, li ha accompagnati in un punto più adatto alle operazioni di soccorso.



I due erano usciti fuori dalla traccia del sentiero giusto seguendo alcune tracce di animali poco prima di arrivare a Forcella Duranno ed erano finiti in un punto impervio senza più riuscire a proseguire né a tornare indietro.