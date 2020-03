Esco a benedire il paese con la Madonna

BIBIONE - “In questo particolare momento, la Vergine Maria, nostra Madre e Patrona, si fa pellegrina lungo le nostre strade, per entrare nelle nostre case e nei nostri cuori”.

Don Andrea Vena, parroco di Bibione, si è rimboccato le maniche. Meglio: ha indossato l’amitto, il camice, il cingolo e la stola, insomma i paramenti utilizzati per la celebrazione della messa, ed è uscito dalla canonica per benedire i suoi parrocchiani. Ma prima di tutto ha caricato sull’Ape la Madonna.

Con la statua della Vergine Maria ha percorso, con tanto di orario prestabilito (e diffuso sulla pagina Facebook della parrocchia), via Antares, via Maja, via Alfa, corso del Sole, piazzale Zenith, via Costellazioni per arrivare a Pineda e lido dei Pini. “Dobbiamo stare uniti a Maria per superare insieme e con fiducia questo momento”, ha detto ai residenti di Bibione, pregando e benedicendo, al megafono, tutti i residenti e anche quegli operatori turistici che l’epidemia ha penalizzato.

La sua benedizione, diffusa sul web, è diventata virale. E dato il via all’inevitabile fake news: i carabinieri avrebbero fermato il sacerdote per chiedergli l’autocertificazione. In realtà, come sottolinea lo stesso don Vena ribadendo la sua fiducia nelle forze dell’ordine, nessun carabiniere ha fermato il parroco, che prima di portare il Santo Rosario per le strade si era premurato di chiedere la necessaria autorizzazione al comune. L’iniziativa è stata accolta con un plauso corale dai residenti nella città lagunare.

E - restrizioni permettendo - potrebbe ripetersi. Nel frattempo don Andrea Vena, utilizza i social per trasmettere funzioni religiose e interventi catechistici.