Esce in escursione con gli amici, ma si fa male alla caviglia: soccorso

MANIAGO - Quattro soccorritori della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e Speleologico hanno effettuato un intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi recandosi in perlustrazione al Bivacco Dell'Asta. I sentieri con segnavia CAI 976 e 977 che conducono al bivacco attraverso le Forcelle Antracisa e Dell'Asta sono per escursionisti esperti e i tecnici volevano verificare che il percorso fosse sufficientemente praticabile essendoci diversi punti del tragitto che presentano tratti impervi - è in questa zona che nel 2019 è mancato un ragazzo, ritrovato dopo lunghe ricerche. Giunti al bivacco intorno alle 10.40 i quattro hanno incontrato un gruppo di ventenni - due ragazzi e due ragazze - uno dei quali, A.(nome) P. (cognome), di vent'anni, residente a Venezia, si era infortunato alla caviglia poco prima di arrivare al bivacco il giorno prima.

I ragazzi hanno riferito che avevano impiegato quasi sette ore a raggiungere il bivacco, motivo che ha suscitato preoccupazione nel capostazione di Maniago e lo ha portato a proporre l'intervento dell'elicottero per far rientrare il giovane infortunato, fortemente claudicante, allo scopo di evitare un potenziale rischio evolutivo durante la discesa, considerato anche che indossavano semplici scarpe da ginnastica. Dopo aver allertato il NUE112 e la SORES e dopo aver preparato una piazzola di atterraggio nei pressi del bivacco si è fatto arrivare l'elicottero della Protezione Civile a bordo del quale il giovane e i suoi compagni di escursione sono stati riportati a valle. L'intervento si è concluso intorno alle 12.30, con l'appoggio del personale di terra che è salito sull'elicottero, tra cui un medico soccorritore, appartenente sempre alla stazione di Maniago.