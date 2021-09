Esce di strada e si schianta in moto, morto 65enne

VENEZIA - Un uomo di 65 anni è morto ieri notte in un incidente stradale a Sarmeola di Rubano (Padova). All'una circa i carabinieri e il 118 sono intervenuti in via Buonarroti dopo la richiesta di alcuni residenti che avevano udito in forte rumore e avevano notato un uomo a terra, con la sua moto vicino. Quando i soccorsi sono arrivati per Filippo Di Matteo, 65enne padovano che abitava non molto lontano dal luogo dell'incidente, non c'era più nulla da fare.

Sembra che l'uomo sia uscito di strada in modo autonomo, non sono coinvolti altri mezzi. I carabinieri sono comunque al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La tragedia è avvenuta non molto lontano da quella che ha visto vittima un ragazzo di 17anni, Filippo Contin, morto anche lui a causa di un'uscita autonoma con la motocicletta. L'incidente è avvenuto la notte tra giovedì e venerdì tra Caselle di Selvazzano e Tencarola.