Esce di strada e si schianta contro un muretto: morto un 27enne

BELLUNO- Un giovane bellunese di 27 anni è morto la notte scorsa uscendo di strada con la propria Citroen C2, che poi si è schiantata contro un muretto a Trichiana, in località Cavassico Superiore. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del Suem 118, e portato in ospedale dove purtroppo è deceduto poco dopo, a causa della gravi lesioni. Sul posto dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Ancora da accertare la dinamica e le cause dell'incidente.