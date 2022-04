Esce di strada e si ribalta nel fosso: muore la conducente

VICENZA - Schianto mortale poco dopo le 19 di giovedì a Vicenza. Per cause in corso di accertamento, una donna alla guida di grande Punto, mentre stava transitando in via Martiri delle Foibe, ha perso il controllo della propria auto.

Il mezzo è finito lungo la pista pedonale, concludendo la sua corsa ribaltandosi nel fossato. Nonostante l'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco e dei sanitari del Suem 118 per la donna alla guida non c'è stato nulla da fare. La vittima avrebbe poco più di 45 anni.



Sul posto i vigili del fuoco che hanno liberato dalle lamiere la donna per consegnarla alle cure degli operatori sanitari del SUEM 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Sul posto la Polizia locale e la Polizia di Stato per i rilievi del caso. All'origine dell'incidente potrebbe esserci un malore improvviso.