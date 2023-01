Esce di strada e si ribalta nel fosso con l’auto

PORDENONE - Nella tarda serata di ieri 3 gennaio 2023 i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenuti per un incidente stradale lungo la Statale 13 in Località Ponte della Delizia in comune di Valvasone. Per cause in fase di accertamento, un’autovettura è uscita di strada rovesciandosi sul fianco all’interno del fosso lato strada. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno messo in sicurezza l’autovettura e in sinergia con i sanitari hanno liberato l’automobilista dalle lamiere per poi affidarlo alle cure mediche. Sul posto ambulanza di San Vito, automedica da Pordenone e Carabinieri di Fiume Veneto.