Esce di strada e si ribalta con l'auto: l'allarme nella notte

PORDENONE - Incidente nella notte: finisce in ospedale con l'elicottero in gravi condizioni. Il ferito è stato soccorso, intorno alle 3.30, per le ferite riportate a seguito di un incidente accaduto a Cesena di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il conducente di una vettura in via della Roggia ha perso il controllo e la macchina si è ribaltata. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112, gli infermieri hanno inviato sul posto l'elisoccorso e l'ambulanza, oltre ai Vigili del fuoco, per liberare l'uomo, intrappolato nell'abitacolo. Le operazioni sono durate circa 30 minuti. I sanitari hanno poi preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo, in condizioni serie, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per traumi alla schiena.