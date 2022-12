Esce di strada, si cappotta e muore sul colpo

BELLUNO -Ancora sangue sulle strade del Veneto: l'ennesimo incidente mortale è avvenuto oggi pomeriggio, 23 dicembre. Poco dopo le 17.00 a Fant di Sospirolo nel Bellunese, un uomo di 30 anni è finito fuori strada cappottandosi con la sua Fiat 500. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi e il ricovero in ospedale, l'automobilista non ce l'ha fatta. La Provinciale 12 dopo il Ponte Mas è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi di legge.