Esce di strada in sella alla sua moto: muore ragazzo di 22 anni

ROVIGO – Ennesima tragedia della strada in Veneto: un giovane di 22 anni è uscito di strada in maniera autonoma insieme alla sua moto ed ha perso la vita. L'episodio è accaduto verso le 21 di mercoledì 2 agosto nei pressi di via San Lazzaro a Lendinara (Rovigo). La vittima è un 22ennenato a Rovigo.

Nonostante i soccorsi siano stati immediati da parte del Suem 118 e dei Vigili del fuoco, purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Rovigo per i rilievi di rito, e per accertare la dinamica dell’accaduto.