Esce di strada e sbatte contro il guardrail: scatta l’allarme

CANEVA (PORDENONE) - Perde il controllo dell’auto e finisce violentemente contro il guardrail.

L’incidente stradale si è verificato domenica 8 maggio verso le 18 a Caneva in provincia di Pordenone al chilometro 24+900 in Via Santissima. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma da parte di una autovettura che dopo aver perso il controllo, è finita contro il guardrail: incastrati all’interno gli occupanti.



Sul posto, dopo l’allarme lanciato al numero unico dell’emergenza, sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco che, utilizzando le attrezzature oleodinamiche in dotazione, hanno liberato dalle lamiere i passeggeri.

Unitamente al personale sanitario i feriti venivano estratti e successivamente trasportati all’ospedale di Sacile. I pompieri hanno proseguito le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza dello scenario. Intervenuti anche i Carabinieri ai quali spetterà la ricostruzione dell’episodio.