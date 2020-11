Esce di strada e precipita nel fossato, 25enne muore

Tragedia questa mattina alle 7.30 a Orgiano, nel vicentino. Un ragazzo di 25 anni, Federico Ruzza, è morto finendo fuori strada con la sua Smart.

Le cause del sinistro non sono chiare, pare che il giovane abbia perso il controllo della vettura e sia precipitato nel fossato. Quando sono arrivati i soccorsi, per Federico non c’era più niente da fare.

I vigili del fuoco hanno estratto il corpo del giovane e hanno poi recuperato l’auto. Il personale del Suem 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.