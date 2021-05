Esce di strada in moto, muore in ospedale dopo quattro settimane di agonia

CONEGLIANO - Dopo quattro settimane di agonia in ospedale si è spento ieri Sandro Zornio.



il motociclista residente a Conegliano aveva 51 anni ed era rimasto vittima di un incidente stradale domenica 18 aprile: era uscito di strada in sella alla sua Triumph da collezione del 1970.



L’incidente è avvenuto in maniera autonoma in via Majorana a Pieve di Soligo e non ha riguardato altri mezzi. Sul posto aveva eseguito i rilievi di legge una pattuglia della Polstrada di Vittorio Veneto.



Era molto conosciuto in città e oltre ad essere appassionato di moto era un esperto nel settore delle certificazioni di caldaie.



Oltre che ad essere manager per un'azienda.



Lascia la compagna Erica e la figlia. I funerali con tutta probabilità potrebbero svolgersi già domani pomeriggio nella chiesa di San Martino a Conegliano.