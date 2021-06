Esce di strada in moto e muore a 29 anni

ROVIGO - Muore a 29 anni dopo un incidente in moto, la tragedia domenica sera in provincia di Rovigo.



L’incidente stradale è avvenuto alle 20.30 in via Vittorio Veneto, lungo la Provinciale 4 a Ceregnano, nel rodigino.



A perdere la vita Giacomo Cappato, 29 anni: il ragazzo è finito fuori strada con la sua moto Honda CBR 1000.



Nonostante la tempestività dei soccorsi, il ragazzo era già deceduto.



Sul posto i Vigili del Fuoco, il Suem 118 e i Carabinieri di Ceregnano ai quali spetterà ora ricostruire l’accaduto.