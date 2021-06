Esce di strada e l’auto viene “infilzata” dalla cuspide del guardrail

ROVIGO - Violentissimo incidente ieri in provincia di Rovigo: auto letteralmente infilzata dal guardrail. Il conducente, miracolosamente, è rimasto solamente ferito ma poteva andare molto peggio. L'episodio è accaduto poco dopo le 13: a quell'ora intervento dei i vigili del fuoco lungo la SR 495 a Corbola in provincia di Rovigo.

Il conducente era finito in maniera autonoma fuori strada contro la cuspide di un guardrail infilzatosi nel pick-up.



I pompieri arrivati da Adria, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. L'uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzato e trasferito in eliambulanza in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.