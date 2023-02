Esce di strada e finisce nel fosso, morto automobilista

SACILE - Un uomo, di 62 anni, è morto per le gravissime ferite riportate dopo essere uscito di strada con l'auto che stava conducendo ed essere finito in un fossato. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio a Sacile (Pordenone). I carabinieri della locale Compagnia stanno effettuando i rilievi e stanno anche tentando di stabilire le cause dell'incidente. Inutili sono stati i tentativi di rianimare l'uomo da parte del personale dell'elicottero sanitario Fvg, di un'ambulanza e di una automedica. Non è escluso che l'origine dell'uscita di strada, che non ha coinvolto altri veicoli, sia un malore che ha colpito il conducente.