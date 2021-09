Esce di strada, finisce nel canale di scolo e rimane intrappolato tra le lamiere contorte

PADOVA - Grave incidente questa notte alle 3 a Loreggiola, in provincia di Padova. L’episodio è avvenuto lungo via San Pio X: si è trattato di una fuoriuscita autonoma.



Il conducente è rimasto intrappolato tra le lamiere contorte dell’auto finita in un canale di scolo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Borgoricco.

Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari del Suem, l’uomo è stato ricoverato in ospedale in condizioni serie.