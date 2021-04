Esce di strada e finisce contro la cuspide del guardrail

PADOVA - Grave sinistro domenica in serata in provincia di Padova: ferito una ragazza di 25 anni.



Vicino all’uscita di Chiesanuova l’utilitaria su cui viaggiava la giovane è finita fuori strada, contro la cuspide del guardrail che è penetrato longitudinalmente dentro l’abitacolo.



I pompieri hanno dovuto ricorrere a cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, per liberare la giovane rimasta incastrata tra le lamiere.



La donna è stata poi stabilizzata dal personale sanitario del SUEM e trasferita in codice rosso in ospedale.

OT