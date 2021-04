Esce di strada da solo in motocicletta: grave all'ospedale

PIEVE DI SOLIGO - Fuoriuscita autonoma ieri sera con la motocicletta a Pieve di Soligo.



L’episodio è accaduto verso le 19.30 lungo la provinciale 34. A rimanere ferito un centauro 51enne, intubato sul posto dai sanitari del 118 ed elitrasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in condizioni molto gravi.



L’uomo è in prognosi riservata. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale di Vittorio Veneto.



Pare che il 51enne abbia urtato un aiuola spartitraffico per poi finire pesantemente a terra.