Esce di strada da solo, ferito automobilista di 30 anni

PORDENONE - Un uomo di poco meno di 30 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la viabilità che porta ai guadi nel territorio comunale di Cordenons. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della vettura che stava conducendo.

Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello dell’automedica provenienti da Pordenone. Hanno attivato la forza pubblica e i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice giallo per dinamica, stabile e cosciente.