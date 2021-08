Esce di strada da sola, si cappotta e rimane ruote all'aria

PORDENONE - Finisce ruote all’aria e rimane sulla carreggiata. L’episodio è accaduto questa mattina, lunedì, alle 5.30 in via Pedrina ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone.

Un’autovettura ha perso il controllo ed è finita in un fossato sbattendo con violenza contro un passo carraio e finendo la sua carambola rovesciata.



La conducente è uscita da sola dall’auto, aiutata da un cittadino residente nei pressi del sinistro. Sul posto è accorsa una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Giunti in via Pedrina anche 118, Elisoccorso e Carabinieri di Casarsa della Delizia.