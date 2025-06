Esce di strada con lo scooter e muore

UDINE - Un uomo di 51 anni, residente a Trasaghis (Udine), ha perso la vita all’alba di oggi in un grave incidente stradale avvenuto in via della Cartiera, a Gemona del Friuli. La vittima, in sella al proprio scooter, è uscita di strada finendo in un canale che costeggia la carreggiata.



L’allarme è stato lanciato intorno alle 5.30 da un passante che ha notato il veicolo abbandonato vicino al canale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, i vigili del fuoco del distaccamento locale e i carabinieri di Tolmezzo.



Le autorità escludono al momento il coinvolgimento di altri mezzi nella dinamica dell’incidente, che resta in fase di accertamento.