Esce di strada con lo scooter: è gravissimo

TRENTO - Un uomo che era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito ad un incidente stradale. Non si è trattato, come comunicato inizialmente, di uno scontro con un'auto, ma di una caduta autonoma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Rovereto intervenuta sul posto, l'uomo, che viaggiava in direzione nord lungo la statale 12, avrebbe perso il controllo del mezzo all'altezza della Fir, in zona Marco, quindi avrebbe percorso un tratto di banchina a lato strada per poi andare a sbattere con il guardrail in plastica e successivamente contro un cartello. L'uomo ha quindi terminato la sua corsa in un avvallamento a lato della carreggiata. Sul posto è intervenuto il medico rianimatore e l'uomo è stato trasportato a Trento, dove è stato intubato.