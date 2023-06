POZZUOLO DEL FRIULI - Esce di strada con la moto e muore. Ennesima tragedia della strada nella serata di mercoledì 14 giugno a Pozzuolo del Friuli, in provincia di Udine. A perdere la vita un ragazzo di 28 anni, lungo va Petri, la strada per Carpeneto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane di Pasian di Prato ha perso il controllo della moto ed è uscito di strada. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sono accorsi anche i carabinieri di Latisana per i rilievi di legge e per ricostruire nel dettaglio la dinamica.