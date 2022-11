Esce di strada con la moto del papà: muore a 18 anni

PADOVA - Ennesimo incidente mortale oggi, sabato, poco dopo le 3 in via Cornara a Murelle di Villanova di Camposampiero. Un ragazzo di anni in sella alla moto Kawasaki, del papà, è uscito fuori strada ed è deceduto a causa della violenza dello schianto. Troppo gravi le ferite riportate: nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto era arrivato anche l'elisoccorso del Suem. Presenti i genitori. OT