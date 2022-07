Esce di strada con la moto, 19enne finisce all’ospedale

PORDENONE - Incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì a Costa di Aviano, in provincia di Pordenone.



Per cause al vaglio dei carabinieri di Fontanafredda, un 19enne di Pordenone, lungo l’ex provinciale 29, ha perso il controllo della propria moto ed è finito fuori strada.

I soccorsi sono stati fatti scattare da alcuni passanti: sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri. Il giovane, che ha riportato numerosi traumi, è stato trasportato all’ospedale di Pordenone.