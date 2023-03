Esce di strada con l'auto e va a finire contro un terrapieno in cemento

FONTANAFREDDA (PORDENONE) - I Vigili del Fuoco di Pordenone sono stati attivati alle 4.20 di oggi dalla SORES per un incidente stradale sulla strada che da Vigonovo di Fontanafredda porta a Fiaschetti, dove un’ autovettura è uscita di strada autonomamente andando a sbattere contro un terrapieno in cemento. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, collaborando con le forze dell’ordine presenti ed il personale sanitario. Il ferito è stato trasferito all’ospedale di Pordenone. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, presenti il personale sanitario con un ambulanza e auto medica e i Carabinieri di Fontanafredda.