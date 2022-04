Esce di strada con l'auto, supera un campo e finisce nel fosso di irrigazione

TREBASELEGHE (PD) - Ancora incidenti in Veneto: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cornariola in località Fossalta di Trebaseleghe in provincia di Padova per un’auto finita fuori strada dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito.



L’episodio è accaduto alle 6.40 di lunedì. I pompieri del distaccamento volontario di Borgoricco e Padova con l’autogrù, hanno estratto il conducente finito in un piccolo fossato d’irrigazione, dopo essere volato attraversando un campo per alcune decine di metri.



L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM e trasferito in ospedale. I vigili del fuoco hanno poi recuperato con l’autogrù la vettura, che è stata portata via dal soccorso stradale.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.