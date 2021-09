Esce di strada con l'auto, scatta l'intervento del Soccorso Alpino

SAURIS (UDINE) - Si è concluso intorno alle 21 di martedì - era iniziato alle 19.30 - l'intervento della stazione di Forni di Sopra a supporto dei Vigili del Fuoco per un'automobile con conducente uscita di strada in località Stavoli Hinteklomen.



Il conducente è stato trasportato a livello strada e consegnato all'ambulanza per essere condotto a Tolmezzo. Si tratta di un uomo residente a Bologna del 1956: per lui, fortunatamente e apparentemente, conseguenze non gravi.

Riprendono invece questa mattina, dopo la pausa notturna, le ricerche dell'escursionista dispersa da due giorni nella zona di Barcis, nel pordenonese.