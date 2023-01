Esce di strada con l'auto e sbatte contro cordolo: due feriti

PRAVISDOMINI (PORDENONE) - Grave incidente stradale sulla SP1 Via Frattina in comune di Pravisdomini (PN). L'episodio è accaduto nella tarda mattinata di giovedì: immediato l'arrivo della la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento. L’automobilista ha perso il controllo dell’auto uscendo di strada e impattando contro un attraversamento carraio in cemento a lato strada. Data la dinamica del sinistro e la vicinanza al confine provinciale, sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Motta di Livenza del comando di Treviso. I vigili del fuoco delle due squadre assieme al personale sanitario hanno soccorso i 2 occupanti dell’auto incidentata, bloccati all’interno dell’abitacolo; per uno di loro si rendeva necessario l’ospedalizzazione in Elisoccorso. Sul posto ambulanza ed automedica di Pordenone, Elisoccorso SUEM Veneto e Carabinieri di Azzano Decimo.