Esce di strada con l'auto e muore nella notte

GORIZIA - Incidente mortale nella notte. La tragedia verso le 3 nel comune di Savogna d'Isonzo, lungo la statale 55, in provincia di Gorizia. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile intervenuti sul posto, un uomo ha perso la vita in seguito a una fuoriuscita autonoma.

Accorsi anche i sanitari del 118 con un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova, oltre all'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Non sono state ancora rese note le generalità della persona deceduta. Sul posto i Vigili del Fuoco.