Esce di strada con l'auto e muore

VERONA - Un 77enne veronese è morto dopo essere uscito di strada con la sua auto. L'incidente è avvenuto nella zona sud della città scaligera. L'anziano era a bordo di Opel Corsa che ha sbandato per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Verona. Sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno tentato di salvare l'uomo con manovre salvavita. Non si esclude un malore prima della fuoriuscita dalla sede stradale, che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli.