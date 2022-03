Esce di strada con l'auto: madre e figlio ricoverati in ospedale

PONZANO VENETO - Incidente nel pomeriggio di oggi lungo la Regionale Postumia a Ponzano Veneto.

Si è trattato di una fuoriuscita autonoma: alla guida dell'auto una donna con accanto il figlioletto. entrambi sono rimasti feriti ma in maniera non grave e sono stati ricoverati in pronto soccorso a Treviso.



L'incidente ha creato forti disagi alla circolazione In entrambe le direzioni di marcia fino alle 17 circa. OT