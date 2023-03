Esce di strada con l'auto e finisce prima contro una recinzione in cemento e poi contro due corriere

VENEZIA - Alle 23:20, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Giacomo Matteotti a Dolo per un’auto finita contro una recinzione in cemento e contro due bus parcheggiati, a causa della perdita di controllo del mezzo da parte del conducente rimasto ferito. I pompieri arrivati da Mira hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 1:30 con il ripristino della sicurezza del luogo.