Esce di strada con l'auto e finisce nella scarpata

VICENZA - Intorno alle 4.20 di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Asiago, in strada della Fratellanza all'altezza del civico 183, per un incidente stradale. L'auto è uscita autonomamente di strada finendo ribaltata su un fianco all'interno di una scarpata. La squadra dei VVF proveniente dal distaccamento di asiago ha messo in sicurezza l'auto e affidato il ferito alle cure del personale del 118. Sul posto anche i carabinieri di Thiene. L'intervento si è concluso alle 06.20 circa.