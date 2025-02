Esce di strada con l'auto e finisce nel fosso: muore a 21 anni

PADOVA - Un tragico incidente è costato la vita a Federico Costa, 21 anni, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio. Il giovane, residente a Montegalda (VI), ha perso il controllo della sua Fiat 600 mentre percorreva via Pedagni a Veggiano (Padova), finendo fuori strada. Secondo i primi accertamenti della Polizia Stradale, il ragazzo avrebbe sbandato all’altezza di una curva a causa del fondo stradale bagnato. L’auto è finita contro una recinzione, per poi terminare la corsa nel fossato che costeggia la carreggiata. L’impatto è stato fatale: i sanitari del Suem 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli inquirenti stanno valutando se, oltre alla pioggia intensa, anche un possibile eccesso di velocità abbia contribuito alla perdita di controllo del veicolo.