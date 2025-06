Esce di strada con l'auto e finisce nel fosso con le ruote all'aria

NOALE (VENEZIA) - Momenti di paura questa mattina sulla SR515 Strada Noalese Sud a Noale (VE), dove un’auto si è ribaltata finendo in un fosso a bordo strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 di mercoledì 18 giugno.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Mestre con un’autopompa, provvedendo a mettere in sicurezza il veicolo. Il personale sanitario del Suem 118 ha stabilizzato la donna ferita direttamente sul luogo dell’incidente, trasferendola poi in ospedale per le cure necessarie.



Presenti anche gli agenti della polizia locale, incaricati di effettuare gli accertamenti sulle cause del sinistro.