Esce di strada con l'auto e finisce nel canale: Gabriel muore a soli 19 anni

SAN DONA’ DI PIAVE - Incidente mortale nella notte a San Donà di Piave, in località Grassaga. Erano circa le due di notte di domenica, quando un’auto Peugeut 208 è uscita di strada finendo in un canale, ribaltata. Nel tremendo schianto ha perso la vita un 19enne, Gabriel Andreetta.



Il ragazzo stava rientrando a casa, che si trova poco distante dal luogo dell’incidente. Tra i primi a soccorrere il 19enne anche il fratello della vittima che lo precedeva di pochi minuti su un’altra auto. Il fratello ha tentato inutilmente di estrarlo dall’abitacolo finito nel canale ma purtroppo per Gabriel non c’è stato più niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di San Donà, i carabinieri e i sanitari del 118. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.



Il giovane giocava con la squadra di calcio MusileMille Asd di seconda categoria, che nelle scorse ore ha ricordato Gabriel annunciando l’annullamento dello partita in programma per domenica pomeriggio. “Con Immenso dolore la società comunica che oggi pomeriggio la partita MusileMille-Treporti non verrà disputata a causa della prematura scomparsa di un nostro gicatore Gabriel Andreetta. La società è vicina alla Famiglia e al fratello Riccardo in questo tragico momento. Ciao Gabrilel”.