Esce di strada con l'auto e finisce contro un albero

VENEZIA - Alle 10:20, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Calle dell'Orso incrocio via Amedeo Peruch a San Donà per un’auto finita contro un albero: una persona ferita. I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la persona alla guida, che è stata preso in cura dal personale del Suem per essere stabilizzata e trasferita in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.