Esce di strada e con l'auto finisce contro il cancello di una casa

BELLUNO – Esce di strada con l’auto e finisce contro un cancello privato.



L’episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri in provincia di Belluno.



Erano le 15 circa quando la Golf guidata da un 63enne lungo via Cavassico Superiore a Trichiana è uscita di strada finendo contro il cancello di una casa.



Accorsi i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del luogo. L’uomo, ferito, è stato ricoverato in ospedale dal personale sanitario del Suem. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito. OT