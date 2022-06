Esce di strada con l'auto e finisce nel canale, morta annegata

VICENZA - Una donna di 66 anni di Cologna Veneta (Verona) è morta in un incidente stradale a Sossano (Vicenza). È accaduto alle 23 di martedì sera 28 giugno. La vittima a bordo della propria auto, per cause al vaglio dei Carabinieri, è finita in un canale di irrigazione cappottandosi dopo aver divelto una ringhiera di protezione.

L'auto è finita in un punto del canale particolarmente profondo ed era completamente sommersa. Sul posto i vigili del fuoco con i sommozzatori, i sanitari del Suem 118 che hanno constato la morte e i Carabiieri per le indagini del caso.