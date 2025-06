Esce di strada con l'auto, falcia l'autovelox e rimane ruote all'aria

VICENZA - Poco pima delle 22.30 del 5 Giugno i vigili del fuoco sono intervenuti in via Divisione Folgore a Vicenza per un incidente stradale. L'auto, una Fiat Punto, è uscita di strada autonomamente, e dopo aver divelto il palo del rilevatore di velocità sito a bordo strada si è capovolta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'evento. Il personale della prima partenza della centrale ha messo in sicurezza la vettura. Presente anche la Polizia locale per garantire la sicurezza delle operazioni e per i rilievi. L'intervento è terminato circa alle 23.