Esce di strada con l'auto: 48enne in condizioni critiche

PORDENONE - Nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 maggio, un uomo di 48 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale in viale D’Aviano a Pordenone. Per cause ancora da accertare, il conducente ha improvvisamente perso il controllo della sua vettura, che è uscita di strada.



Sul posto sono intervenuti tempestivamente la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato i rilievi e messo in sicurezza l’area. Vista la gravità della situazione, la centrale operativa NUE 112 ha attivato il sistema di emergenza, inviando un’ambulanza e richiedendo il supporto dell’elisoccorso.



Il personale sanitario ha eseguito le prime manovre salvavita direttamente sul luogo dell’incidente, per poi trasportare d’urgenza il ferito in volo all’ospedale più vicino, dove riceverà assistenza specialistica. Le condizioni del 48enne sono critiche.



Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. L’intervento coordinato di Polizia, Vigili del Fuoco e sanitari è stato fondamentale per garantire la sicurezza e la tempestività dell’assistenza.