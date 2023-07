Esce di strada con l’auto e rimane incastrata nell'abitacolo

PADOVA - Intervento dei vigili del fuoco oggi intorno alle 13:30 per soccorrere una donna rimasta incastrata, dopo essere uscita di strada con il proprio mezzo in via Luppia Alberi, a Montagnana (PD). Liberata l’autista ferita, la squadra sul posto ha poi affidato la donna alle cure del personale sanitario. L’intervento dei vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza l’area è terminato alle 15.