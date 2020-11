Esce di strada con l’auto, noto barista muore a 31 anni

Tragedia ieri sera, domenica, a Cinto Euganeo (Padova). Un noto barista della zona, Nicolò Sinigaglia, è morto uscendo di strada con l’auto. Il ragazzo, 31 anni, si trovava da solo nella vettura e all’arrivo dei soccorsi per lui non c’era già più nulla da fare.

Sinigaglia lavorava al Salotto 38, noto locale di Este. Ieri sera stava rincasando intorno alle 20 quando, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo della vettura ed è finito ruote all’aria.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo e l’auto con la gru. Il personale del Suem non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane.