Esce di strada con l’auto a gpl e finisce contro un albero

PORDENONE - I Vigili Del Fuoco di Pordenone, alle 9.28 di questa mattina, sono intervenuti per un incidente stradale in via Rovergros a Porcia, dove un'autovettura ha perso il controllo ed è finita fuori dalla sede stradale urtando un albero.



I pompieri dunque hanno messo in sicurezza l'auto e verificato che non ci fossero perdite dall'impianto gpl.

L’occupante è stato soccorso dal personale sanitario di Pordenone. Sul posto anche i vigili urbani di Porcia.