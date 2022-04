Esce di strada con l’auto, finisce tra i campi

UDINE - Esce di strada con l’auto e si cappotta: l’allarme ieri sera poco prima delle 21.30 a San Gervasio frazione in comune di Carlino, in provincia di Udine.

L’auto è uscita all’altezza di una curva in via Cavatine, strada che affianca un canale, ed è finita sui campi. Sul posto intervento sia dei vigili del fuoco che dei sanitari del 118.



La conducente, ferita, è stata medicata e accompagnata per tutti gli accertamenti al Pronto soccorso di Palmanova.

Hanno rilevato il sinistro i carabinieri di Latisana (Udine).