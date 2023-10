Esce di strada con il furgone rubato poco prima, arrestato 

BASSANO DEL GRAPPA - La notte del 15 ottobre scorso a Bassano del Grappa (Vicenza), un 23enne, senza fissa dimora in Italia ma residente a Buggiano (Pistoia), è stato arrestato dai carabinieri in seguito a un incidente stradale che ha rivelato una serie di reati.

L'episodio è iniziato quando il giovane ha perso il controllo del furgone "Iveco Daily" su cui era al volante, uscendo di strada lungo viale Asiago. Un passante ha assistito all'accaduto e ha chiamato la centrale operativa della Compagnia Carabinieri per richiedere assistenza. I militari sono intervenuti e, dopo aver rilevato l'incidente, hanno portato il conducente ferito, il 23enne marocchino, negli uffici della Compagnia per ulteriori accertamenti medici. Durante questi accertamenti, è emerso che il veicolo era stato rubato poco prima dell'incidente da un'autorimessa situata in un quartiere vicino, a circa un chilometro di distanza.

Per compiere il furto, il furgone era stato sottratto dopo aver sfondato la cancellata dell'officina e aver danneggiato altre vetture parcheggiate nello stesso piazzale durante la fuga. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Vicenza ha convalidato l'arresto del giovane e ha disposto come misura cautelare l'obbligo di presentazione quotidiana presso la stazione dei Carabinieri di Tombolo (Padova). L'incidente stradale ha portato alla luce una serie di reati, inclusi il furto del furgone e i danni causati nel corso della fuga. Le indagini proseguiranno per far luce su tutti i dettagli dell'evento.