Esce di strada con il camion e finisce contro un albero

VICENZA - Perde il controllo del camion, esce di strada e si schianta contro un albero.



Ricoverato in ospedale in gravi condizioni un camionista che ieri sera, in provincia di Vicenza, è stato protagonista suo malgrado dell’episodio.



È accaduto alle 20.30 Camisano Vicentino lungo la SP24. In quel momento stava piovendo.



Nell’urto, l’albero di grosse dimensioni è stato abbattuto. Sul posto i sanitari del Suem che hanno ricoverato l'uomo in ospedale a Vicenza: sarebbe in gravi condizioni.