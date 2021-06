VENEZIA - Incidente mortale mercoledì sera a Caposile, vicino a Jesolo. Si è spento il 53enne Walter Donè di Caposile.



Era in sella al suo motociclo e stava percorrendo la provinciale 47 lungo il tratto di via Armellina, quando, verso le 20 per cause al vaglio degli inquirenti, è finito fuori strada.



Nonostante la chiamata immediata dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.